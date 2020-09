Coronavirus, il bollettino del 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.494, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 311.364. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 705 unità, quindi al momento risultano positive 50.323 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 264, con un incremento di 10 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.977, ovvero 131 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 47.082. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.851. Da ieri si registrano anche 773 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.494, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 311.364. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 705 unità, quindi al momento risultano positive 50.323 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 264, con un incremento di 10 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.977, ovvero 131 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 47.082. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.851. Da ieri si registrano anche 773 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora ...

