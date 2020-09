Antonella Clerici a TvBlog | “Il mio obiettivo? Portare gentilezza | educazione e divertimento”

(Di domenica 27 settembre 2020) Domani mattina a mezzogiorno si accenderanno le telecamere degli studi Rai di Milano per inquadrare il volto diche, sicuramente con un pizzico di emozione, torna nella fascia oraria che le ha dato la grande notorietà oltre che il successo. È sempre mezzogiorno, questo il titolo del nuovo programma che Rai1 ha scelto per tenere compagnia al suo pubblico fra le 12 e le 13:30. Abbiamo parlato condi questo nuovo debutto o se preferite di questo suo ritorno nel mezzogiorno di Rai1, fra emozioni, ricordi, confessioni e tanta voglia di tenere compagnia al pubblico. È sempre mezzogiorno, ma lo è stato anche quandonon era su Rai1? Certo che sì. Per me il mezzogiorno è un orario ...

Agenzia_Ansa : Antonella Clerici: 'Torno a Mezzogiorno e vi porto nel bosco'. Dopo due anni di stop nuovo show su Rai1 #ANSA… - toysblogit : Antonella Clerici a TvBlog: “Il mio obiettivo? Portare gentilezza, educazione e… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Antonella Clerici: 'Torno a Mezzogiorno e vi porto nel bosco'. Dopo due anni di stop nuovo show su Ra… - cappelIaiomatto : Antonella Clerici: 'Torno a Mezzogiorno e vi porto nel bosco'. Dopo due anni di stop nuovo show su Rai1 #ANSA… - maelmale : RT @Agenzia_Ansa: Antonella Clerici: 'Torno a Mezzogiorno e vi porto nel bosco'. Dopo due anni di stop nuovo show su Rai1 #ANSA #antonellac… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

The Voice Senior. Tutte le anticipazioni sulla versione Senior del talent show The Voice of Italy condotto da Antonella Clerici."Non contano gli anni, l’esperienza, i programmi: è sempre come il primo giorno di scuola. Tradotto: me la sto facendo sotto". Antonella Clerici, volto storico Rai, dopo "quasi due anni di stop" torna ...