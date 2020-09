Il presidente della Germania durissimo contro l'estrema destra: 'Sono i nemici della democrazia' (Di sabato 26 settembre 2020) Lì i fascisti Sono osteggiati. Da noi c'è la paura di dire o fare qualcosa che dispiaccia ai fascisti e ai loro nostalgici. In occasione del 40esimo anniversario dell'attentato all'Oktoberfest a ... Leggi su globalist (Di sabato 26 settembre 2020) Lì i fascistiosteggiati. Da noi c'è la paura di dire o fare qualcosa che dispiaccia ai fascisti e ai loro nostalgici. In occasione del 40esimo anniversario dell'attentato all'Oktoberfest a ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Il presidente della Germania durissimo contro l'estrema destra: "Sono i nemici della democrazia" Globalist.it "Toti scarica sulla provincia spezzina sottraendosi all'analisi delle cause del cluster"

E’ in questo senso ancor sorprendente leggere le dichiarazioni del presidente della Regione che scarica sulla provincia spezzina le proprie responsabilità, sottraendosi ad un’analisi approfondita ...

Salesiani: Torino, il 3 ottobre l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco

Tre giorni di appuntamenti, a Torino, per l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco presso il complesso di Torino Valdocco (Via Maria Ausiliatrice, 32), nelle giornate del 2-3-4 ottobre. Tra gli ospi ...

