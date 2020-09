Finale Musetti-Monteiro in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Challenger Forlì (Di sabato 26 settembre 2020) Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso in Finale al Challenger di Forlì 2020, rendendosi protagonista di un percorso straordinario e caratterizzato dalle vittorie contro Frances Tiafoe, Andreas Seppi e Lloyd Harris. L’azzurro troverà Thiago Monteiro all’ultimo atto del torneo italiano, atleta brasiliano insidioso sul rosso: la sfida andrà in scena oggi, sabato 26 settembre, con copertura tv non disponibile e live streaming sul sito ufficiale dell’ATP Challenger Tour dalle ore 12.00. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Lorenzoha conquistato l’accesso inaldi Forlì 2020, rendendosi protagonista di un percorso straordinario e caratterizzato dalle vittorie contro Frances Tiafoe, Andreas Seppi e Lloyd Harris. L’azzurro troverà Thiagoall’ultimo atto del torneo italiano, atleta brasiliano insidioso sul rosso: la sfida andrà in scena, sabato 26 settembre, con copertura tv non disponibile e livesul sito ufficiale dell’ATPTour dalle ore 12.00. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match.

