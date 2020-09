Palazzotto LeU | «Continuità con i gialloverdi C’è un problema politico»

(Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre a essere deputato di Liberi e Uguali e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Erasmoè uno dei garanti della missione Mediterranea Saving Humans. Anche per questo ieri mattina ha utilizzato parole durissime per commentare il provvedimento che impedisce a due importanti membri dell’equipaggio di salire sul rimorchiatore Mare Jonio: «silenziando le polemiche e all’insegna di una sobrietà istituzionale impeccabile, l’attuale Ministra dell’Interno sta usando la stessa strategia del predecessore». A bordo della nave … Continua L'articolo(LeU): «Continuità con i. C’è un» proviene da il manifesto.

Agenzia Nova

