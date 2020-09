Marco Bellavia e la risposta sull’AresGate: “Come mai Gabriel Garko ha avuto storie solo con colleghe dell’agenzia?” “Relazioni finte per coprire anche omosessualità” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Altro che Mark Caltagirone: qui andranno in galera persone davvero…finalmente“. In attesa di nuovi colpi di scena sul caso Ares-Gate, scoppiato dopo le rivelazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5, si moltiplicano le dichiarazioni via social di vip (o aspiranti tali) che intervengono sul caso del momento. Tra questi c’è anche Marco Bellavia, ex volto storico dei programmi per ragazzi di Italia 1 – negli anni ’90 – che ha sganciato un’altra bomba rispondendo alle accuse vergate via Twitter da Lorenzo Crespi. “Lorenzo ha ragione da vendere. Conosce bene quegli ambienti come li conosco io da trent’anni. Ne vedremo delle belle, questo è certo. Altro che Caltagirone, qui andranno in galera persone davvero, finalmente”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Altro che Mark Caltagirone: qui andranno in galera persone davvero…finalmente“. In attesa di nuovi colpi di scena sul caso Ares-Gate, scoppiato dopo le rivelazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5, si moltiplicano le dichiarazioni via social di vip (o aspiranti tali) che intervengono sul caso del momento. Tra questi c’è, ex volto storico dei programmi per ragazzi di Italia 1 – negli anni ’90 – che ha sganciato un’altra bomba rispondendo alle accuse vergate via Twitter da Lorenzo Crespi. “Lorenzo ha ragione da vendere. Conosce bene quegli ambienti come li conosco io da trent’anni. Ne vedremo delle belle, questo è certo. Altro che Caltagirone, qui andranno in galera persone davvero, finalmente”, ha ...

Methamorphose30 : RT @blogtivvu: #AresGate, Marco Bellavia choc parla anche di Gabriel Garko: “Finti flirt per coprire personaggi omosessuali, andranno in ga… - blogtivvu : #AresGate, Marco Bellavia choc parla anche di Gabriel Garko: “Finti flirt per coprire personaggi omosessuali, andra… - StraNotizie : AresGate, Marco Bellavia choc: “Andranno in galera delle persone” e ancora “Storie inventate per coprire attori gay” - BITCHYFit : AresGate, Marco Bellavia choc: “Andranno in galera delle persone” e ancora “Storie inventate per coprire attori gay… - ThisManIsNo1 : @tempoweb @giadinagrisu Anche Marco Bellavia ha confermato quanti fosse un ambiente tossico e si augura la galera per qualcuno coinvolto. -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bellavia Marco Bellavia e la risposta sull’AresGate: “Come mai Gabriel Garko ha avuto storie solo con… Il Fatto Quotidiano “Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset”, parla Dagospia “promette querele”: ecco che sta succede

Fermi tutti! Dagospia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Primo effetto: Barbara d’Urso imbavagliata. Ieri la conduttrice a Pomeriggio 5 non ha più nominato l’Are ...

'Mettetela sotto scorta', Adua del Vesco in pericolo dopo dichiarazioni su Ares Gate? Testimone VIP

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno sollevato un polverone con le loro dichiarazioni su Ares e molti personaggi noti iniziano a dire la loro verità ...

Fermi tutti! Dagospia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Primo effetto: Barbara d’Urso imbavagliata. Ieri la conduttrice a Pomeriggio 5 non ha più nominato l’Are ...Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno sollevato un polverone con le loro dichiarazioni su Ares e molti personaggi noti iniziano a dire la loro verità ...