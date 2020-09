La principessa Eugenie di York è incinta: in arrivo un nuovo royal baby (Di venerdì 25 settembre 2020) La principessa Eugenie di York è incinta. Il lieto annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale di Buckingham Palace e il profilo Instagram della reale: la figlia del principe Andrea e di Fergie, e il consorte Jack Brooksbank sono in attesa del primo figlio.Buckingham Palace, utilizzando la formula standard, scrive: “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”. La nascita del bambino è prevista per l’inizio del 2021. La 30enne Eugenie e il mercante d’arte si sono sposati nell’ottobre 2018, con una cerimonia in grande stile.La sorella Beatrice, invece, è convolata a nozze lo scorso luglio, in piena pandemia: situazione che l’aveva obbligata ad optare per una cerimonia più sobria.Dopo la nota di Palazzo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladi. Il lieto annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale di Buckingham Palace e il profilo Instagram della reale: la figlia del principe Andrea e di Fergie, e il consorte Jack Brooksbank sono in attesa del primo figlio.Buckingham Palace, utilizzando la formula standard, scrive: “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”. La nascita del bambino è prevista per l’inizio del 2021. La 30ennee il mercante d’arte si sono sposati nell’ottobre 2018, con una cerimonia in grande stile.La sorella Beatrice, invece, è convolata a nozze lo scorso luglio, in piena pandemia: situazione che l’aveva obbligata ad optare per una cerimonia più sobria.Dopo la nota di Palazzo ...

