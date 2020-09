Coronavirus, Oms “L’Italia ha reagito con forza” (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid – 19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Lo scrive l’Oms su twitter postando un video nel quale racconta il modo in cui l’Italia ha affrontato l’emergenza sanitaria.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Oms “L’Italia ha reagito con forza” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid – 19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hannocon forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Lo scrive l’Oms su twitter postando un video nel quale racconta il modo in cui l’Italia ha affrontato l’emergenza sanitaria.(ITALPRESS). L'articolo, Oms “L’Italia hacon forza” proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… - ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - SkyTG24 : Coronavirus, Oms omaggia l'Italia: “Ha reagito con forza al Covid-19” - GiacPellizzari : L'Oms loda l'Italia con un video-omaggio: 'Ha mostrato come fronteggiare il Covid 19' - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Mentre le #opposizioni fanno a gara nel denunciare ritardi e problemi nell’emergenza #coronavirus da parte del Governo… -