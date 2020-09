sportli26181512 : Coronavirus, #Crotone-Milan si giocherà a porte chiuse: La gara dello Scida si disputerà senza l’accesso, anche par… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Ibra salterà tre gare: out con Crotone, Spezia e Rio Ave: Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo… - sapomnia : +++Aggiornamento al #24settembre+++ Qui la mappa interattiva su @24infodata -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crotone

Corriere dello Sport

CROTONE - Niente pubblico per Crotone-Milan, in programma allo Scida. Ad annunciarlo, un comunicato del club rossoblù dal quale si apprende che "la gara di serie A TIM in programma domenica prossima 2 ...CROTONE - Lo Scida resterà a porte chiuse in occasione di Crotone-Milan. Lo ha annunciato il club rossoblù tramite una nota nel quale il Crotone rende noto che "la gara di serie A TIM in programma dom ...