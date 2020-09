Tra proporzionale alla tedesca e caos alla grillina, è scontro sulla legge elettorale (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è accordo nella Maggioranza sulla nuova legge elettorale. E’ scontro tra i partiti a Governo, divisi su molti temi. Si allungano i tempi per l’approvazione della nuova legge elettorale, che dovrà essere modificata anche alla luce della vittoria del “Sì” al Referendum sul taglio dei parlamentari. All’interno della Maggioranza – spiega La Repubblica – i … L'articolo Tra proporzionale alla tedesca e caos alla grillina, è scontro sulla legge elettorale proviene da ... Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è accordo nella Maggioranzanuova. E’tra i partiti a Governo, divisi su molti temi. Si allungano i tempi per l’approvazione della nuova, che dovrà essere modificata ancheluce della vittoria del “Sì” al Referendum sul taglio dei parlamentari. All’interno della Maggioranza – spiega La Repubblica – i … L'articolo Tra, èproviene da ...

massimogara : È il proporzionale bellezza! Quello che vogliono PD e M5S. La politica, invece, deve rappresentare il popolo.… - villani_e : RT @LPiena: @romatorino @AngeloCiocca @LucyMilano92 @LegaSalvini In Valle d'Aosta governerà un'alleanza tra Union Valdôtaine (15,8%) e Prog… - JakDavide : #Renzi un partito e un politico alla frutta! e tra 2 anni se il PD non se lo porterà dietro come alleato..(i fessi… - francescobei : Le elezioni regionali dimostrano che il maggioritario alimenta un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrator… - zombificazione : RT @zombificazione: C'è spesso una contraddizione tra l'opinione di una popolazione e le sue leggi.#Proporzionale Cambiare le leggi comport… -