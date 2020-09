Il tweet di Ibrahimovic: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidami. Cattiva idea” (Di giovedì 24 settembre 2020) Non mostra preoccupazione Zlatan Ibrahimovic su Twitter: il Covid non gli fa paura. Intanto già da questa sera non potrà essere della partita Si è affidato ai social anche Zlatan Ibrahimovic per commentare la clamorosa notizia del pomeriggio riguardo la sua positività al Covid-19. Una tegola in piena regola per il Milan che dovrà rinunciare al suo bomber già da questa sera per la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt. Su Twitter Ibrahimovic ha voluto annunciare alla sua maniera il risultato del tampone, facendo intendere che questa volta il nuovo coronavirus ha stuzzicato il leone sbagliato. “Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo. Il Covid ha avuto il ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) Non mostra preoccupazione Zlatansu Twitter: ilnon gli fa paura. Intanto già da questa sera non potrà essere della partita Si è affidato ai social anche Zlatanper commentare la clamorosa notizia del pomeriggio riguardo la sua positività al-19. Una tegola in piena regola per il Milan che dovrà rinunciare al suo bomber già da questa sera per la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt. Su Twitterha voluto annunciare alla sua maniera il risultato del tampone, facendo intendere che questa volta il nuovo coronavirus ha stuzzicato il leone sbagliato. “Sono risultato negativo alieri e positivo oggi. Nessun sintomo. Ilhail ...

DiMarzio : Poi arriva il tweet, in pieno stile #Ibrahimovic: #COVID19, hai avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea' - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: Poi arriva il tweet, in pieno stile #Ibrahimovic: #COVID19, hai avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea' - ProfidiAndrea : ???? #Ibrahimovic: 'Il #COVID19 mi sfida: pessima idea'. Quanto tornerà in campo? ???? Il #tweet di Zlatan Ibrahimovic… - ArturoV58006202 : RT @DiMarzio: Poi arriva il tweet, in pieno stile #Ibrahimovic: #COVID19, hai avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea' - verdy_dhika : RT @DiMarzio: Poi arriva il tweet, in pieno stile #Ibrahimovic: #COVID19, hai avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea' -