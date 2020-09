Coronavirus, in Puglia tre morti e 73 positivi. A Barletta chiuse tre scuole: il Comune valuta provvedimenti (Di giovedì 24 settembre 2020) Effettuati oltre 4mila tamponi, il numero più alto di casi a Bari e provincia: 37 dove risiedevano anche due delle tre vittime Leggi su repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Effettuati oltre 4mila tamponi, il numero più alto di casi a Bari e provincia: 37 dove risiedevano anche due delle tre vittime

