D'Amato: con 25mila spettatori dentro stadi si torna a nuovi lockdown (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – "Ma siamo sicuri che priorita' sia riaprire gli stadi con 25 mila spettatori? Mi sembra il modo piu' rapido per tornare a nuovi lockdown. Attorno a noi citta' europee stanno attuando o hanno attuato misure restrittive da Londra a Madrid a Parigi. Ci siamo gia' dimenticati gli effetti deleteri che ebbe la partita Atalanta-Valencia allo stadio Meazza di Milano? E' una follia. Pensiamo invece a tenere aperte e difendere le scuole e le Universita'". Lo dichiara l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

