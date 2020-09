Regionali Toscana, Giani: 'Alcuni sondaggisti dovrebbero cambiare lavoro' (Di martedì 22 settembre 2020) Eugenio Giani si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria alle elezioni Regionali in Toscana . 'Qualche sondaggista dovrebbe cambiare mestiere ', ha dichiarato il candidato del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Eugeniosi toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria alle elezioniin. 'Qualche sondaggista dovrebbemestiere ', ha dichiarato il candidato del ...

borghi_claudio : Scattato forse all'ultima scheda un altro seggio in Toscana. La Lega pare avrà quindi 9 consiglieri regionali. - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - lorepregliasco : Intanto, il M5S arretra pesantemente in tutte le Regioni *rispetto alle Regionali 2015*. Il primo partito nel Parla… - MaurizioAlba : RT @Giulio_Firenze: Più che della Toscana, Salvini dovrebbe preoccuparsi del plebiscito per Zaia. Più che del SI al referendum, i 5S dovr… - saraosalvatore : RT @borghi_claudio: Scattato forse all'ultima scheda un altro seggio in Toscana. La Lega pare avrà quindi 9 consiglieri regionali. -