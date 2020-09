FOTO | Guai per Suarez: truffa all'esame per la cittadinanza italiana. Indaga la Guardia di Finanza: il comunicato (Di martedì 22 settembre 2020) Problemi per Luis Suarez: il suo esame per la cittadinanza italiana sarebbe un falso. Le ultimissime notizie Leggi su 90min (Di martedì 22 settembre 2020) Problemi per Luis: il suoper lasarebbe un falso. Le ultimissime notizie

pinkvnam : ho intenzione di su1cid4rmj con questa foto profilo for ever su whatsapp e guai a chi mi tocca il telefono e la cam… - Daniela33087050 : @CanettiQueen No eh, guai. Ti mando la foto della canettona di mia figlia che è una pastora (la cana non la figlia)… - AndreaBiferi : #Pace. La missione de sta foto è regalarvi un attimo de pace (e magari un sorriso) in mezzo a na vita de guai.… - Italia_Notizie : La moglie di Bonolis pubblica una foto. Ma finisce nei guai - vincenz88132159 : @lercionotizie @Emanuela2011 AMICI VOTIAMO TUTTI COMPATTI PER IL “ NO” AL REFERENDUM. È PER MANDARE A CASA QUESTO N… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Guai Arconate, fa una foto alla scheda del referendum: nei guai un 35enne IL GIORNO Guida senza patente: nella denuncia di smarrimento c'è la foto, ma è quella del fratello

Ha finto di avere perso documenti e patente, mostrando una denuncia di smarrimento con una foto. Ma non era la sua: apparteneva tutto al fratello che gli somiglia. A finire nei guai, a metà settembre ...

FOTO | Guai per Suarez: truffa all'esame per la cittadinanza italiana. Indaga la Guardia di Finanza: il comunicato

Luis Suarez nei guai! Il giocatore del Barcellona era sbarcato a Perugia, giovedì scorso, per sostenere l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il suo obiettivo era quello di ...

Ha finto di avere perso documenti e patente, mostrando una denuncia di smarrimento con una foto. Ma non era la sua: apparteneva tutto al fratello che gli somiglia. A finire nei guai, a metà settembre ...Luis Suarez nei guai! Il giocatore del Barcellona era sbarcato a Perugia, giovedì scorso, per sostenere l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il suo obiettivo era quello di ...