Da ex mulino a spazio coworking | a Roma apre Wire | “La Silicon Valley della Capitale”

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Un ex mulino industriale dei primi del ‘900 rinasce come sede di start up, aziende innovative e non solo. E’ l’inizio dell’avventura di Wire, il nuovo coworking space di Roma tra piazzale della Radio e il ponte che divide l’inizio di Trastevere dal quartiere Marconi. Millecinquecento metri quadrati che per una decina di anni sono stati completamente abbandonati e da oggi ospitano spazi funzionali al lavoro, al tempo libero e alla socialita’ per aggregare talenti e incoraggiarne la crescita e il successo professionale. Centoventi postazioni, 10 uffici privati utilizzabili con soluzioni flessibili, 9 meeting rooms, palestra, spogliatoi, play room dove giocare alla playstation nei momenti di pausa, due caffetterie, area relax, un’arena e un palco per gli eventi. Tutto plastic fare ed ecofriendly. Un luogo aperto alla citta’ all’ombra del Gazometro, perche’ Wire si rivolge anche a giovani studenti universitari, che qui potranno seguire la didattica distanza, attraverso una potente connessione a 200 giga bite, mamme e papa’, che potranno scegliere di lavorare in questi spazi portando con se’ i loro figli che potranno usufruire di una kids room dedicata. “Si puo’ portare un po’ innovazione a Roma- ha detto Riccardo Mittiga, uno dei fondatori di Wire insieme a Gianluca Ricci e Tommaso Gamaleri- Abbiamo deciso di fare questa scelta perche’ in Italia mancano realta’ dinamiche e per dare agli altri la possibilita’ di crescere e confrontarsi”.