Allerta maltempo in Toscana per temporali, vento e grandinate (Di martedì 22 settembre 2020) un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi, martedi' 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento con tempo instabile , ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 settembre 2020) un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi, martedi' 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento con tempo instabile , ...

