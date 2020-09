La promessa della Cina: più truppe per le missioni di pace dell’Onu (Di lunedì 21 settembre 2020) La Cina è stata chiara. Anzi: chiarissima. Pechino incrementerà il numero di truppe fornite alle Nazioni unite per le missioni di mantenimento della pace nel mondo. Una missione che l’Esercito Popolare di Liberazione cinese (EPL) persegue da 30 anni a questa parte. In un white paper pubblicato venerdì e intitolato “China’s Armed Forces: 30 Years … La promessa della Cina: più truppe per le missioni di pace dell’Onu InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 settembre 2020) Laè stata chiara. Anzi: chiarissima. Pechino incrementerà il numero difornite alle Nazioni unite per ledi mantenimentonel mondo. Una missione che l’Esercito Popolare di Liberazione cinese (EPL) persegue da 30 anni a questa parte. In un white paper pubblicato venerdì e intitolato “China’s Armed Forces: 30 Years … La: piùper ledidell’Onu InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : promessa della La Siria promessa, una «guida» per le origini del conflitto Corriere della Sera Gualtieri: «Stop a Cig gratis nel 2021, aiuti solo per chi è più in difficoltà»

Nel 2021, ci saranno altri aiuti per le aziende in difficoltà, promette il ministro dell’Economia Roberto ... Approvazione Nadef entro 29 settembre: «Stima calo Pil a una cifra» I punti della prossima ...

Perde la tavola da surf alle Hawaii, la ritrova due anni dopo nelle Filippine

La maestra ha promesso che resituirà la tavola non appena saranno ripristinati i collegamenti: "Per ora posso usarla, gli ho detto che me ne prenderò cura".

WandaVision, trailer italiano per la serie Marvel in arrivo su Disney+

WandaVision, la nuova serie dedicata ai due personaggi Marvel in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+, si mostra con un nuovo trailer italiano. In uscita a dicembre, stando alle informazioni dell ...

