Juventus-Sampdoria, Cuadrado: “Lavorato con intensità, abbiamo voglia di vincere. Ecco cosa spero” (Di domenica 20 settembre 2020) "abbiamo lavorato molto bene in questi pochi giorni, l'intensità è stata forte e abbiamo la stessa voglia di vincere di sempre e questo è quello che dobbiamo mantenere. Speriamo di far risultato".Sono le parole dell'esterno della Juventus Juan Cuadrado che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al 45° della sfida contro la Sampdoria, ha commentato il risultato della sfida dell'Allianz Stadium soffermandosi sugli obiettivi stagionali della sua squadra. Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) "lavorato molto bene in questi pochi giorni, l'intensità è stata forte ela stessadidi sempre e questo è quello che dobbiamo mantenere. Speriamo di far risultato".Sono le parole dell'esterno dellaJuanche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al 45° della sfida contro la, ha commentato il risultato della sfida dell'Allianz Stadium soffermandosi sugli obiettivi stagionali della sua squadra.

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - Pablo_HD_31 : @DeportesKC 1. Inter 2. Atalanta. 3. Juventus 4. Milan 5. As Roma 6. Lazio 7. Napoli 8. Parma 9. Fiorentina. 10. Sa… - rfutbol : Comienza 2ª Parte Juventus - Sampdoria #Juventus #Sampdoria #SerieA -