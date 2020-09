Elezioni comunali: alle 19 in Fvg ha votato il 33.13 per cento (Di domenica 20 settembre 2020) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 19.00 per le Elezioni comunali nei 12 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 39.748 elettori hanno votato in 13.167, ovvero il 33,13 per cento. Nel Comune al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia su 1.505 aventi diritto hanno votato in 721(47,91 per cento); nei 7 Comuni della ex provincia di Pordenone su 19.841 elettori i votanti sono stati 6.148 (30,99 per cento); infine, nei 4 Comuni della ex provincia di Udine su 18.402 aventi diritto hanno espresso il voto 6.298 elettori (34,22 per cento). Nelle consultazioni del 2015, in cui i Comuni al voto erano stati 10, il dato di affluenza regionale ... Leggi su udine20 (Di domenica 20 settembre 2020) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevateore 19.00 per lenei 12 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 39.748 elettori hannoin 13.167, ovvero il 33,13 per. Nel Comune al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia su 1.505 aventi diritto hannoin 721(47,91 per); nei 7 Comuni della ex provincia di Pordenone su 19.841 elettori i votanti sono stati 6.148 (30,99 per); infine, nei 4 Comuni della ex provincia di Udine su 18.402 aventi diritto hanno espresso il voto 6.298 elettori (34,22 per). Nelle consultazioni del 2015, in cui i Comuni al voto erano stati 10, il dato di affluenza regionale ...

Viminale : In corso le votazioni per #referendumcostituzionale ed #elezioni2020 suppletive, #regionali e #comunali. Consulta… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - Agenzia_Ansa : Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - dariosci1 : RT @patriziaprestip: “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni regi… - occhio_notizie : Elezioni ad Ariano Irpino: i dati ufficiali sull'affluenza alle ore 23.00 -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali Elezioni comunali, Ferriere sceglie il nuovo sindaco: alle 23 affluenza del 44,82% piacenzasera.it Elezioni amministrative e referendum. Affluenza alle ore 19

Alle ore 19 per il referendum si è recato al voto il 25,23% degli aventi diritto. Nei sette comuni reatini dove si è andati alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale si è recato al voto: ...

Election day, da Conte a Berlusconi: (quasi) tutti i big al voto

Tutti in fila al seggio, con tessera elettorale, documento e mascherina. I big della politica non mancano all'appuntamento con il primo test elettorale dell'era Covid. Il primo a varcare i cancelli è ...

Affluenza alle 23 a Vicenza: 45,1% per le Regionali e 48,7% per il Referendum

Sono stati 30 i volontari della protezione civile, tra gruppo comunale e radioamatori ... I dati sulle affluenze sono disponibili al link https://www.comune.vicenza.it/elezioni/. Le informazioni per ...

Alle ore 19 per il referendum si è recato al voto il 25,23% degli aventi diritto. Nei sette comuni reatini dove si è andati alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale si è recato al voto: ...Tutti in fila al seggio, con tessera elettorale, documento e mascherina. I big della politica non mancano all'appuntamento con il primo test elettorale dell'era Covid. Il primo a varcare i cancelli è ...Sono stati 30 i volontari della protezione civile, tra gruppo comunale e radioamatori ... I dati sulle affluenze sono disponibili al link https://www.comune.vicenza.it/elezioni/. Le informazioni per ...