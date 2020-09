Coronavirus, il bollettino di oggi 20 settembre: 15 morti e 1.587 nuovi casi (Di domenica 20 settembre 2020) Numeri in calo rispetto a ieri, quando le vittime erano state 24 e l'incremento dei casi era stato di 1.638. Nuova impennata in Sardegna: 72 casi nelle ultime 24 ore Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 settembre 2020) Numeri in calo rispetto a ieri, quando le vittime erano state 24 e l'incremento deiera stato di 1.638. Nuova impennata in Sardegna: 72nelle ultime 24 ore

Corriere : In Italia 1.587 nuovi casi e 15 morti. I tamponi sono meno di 84 mila - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 20 settembre: in calo nuovi casi (1.587) e tamponi (83mila) - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 settembre: 15 morti e 1.587 nuovi casi [aggiornamento delle 16:58] - 100x100Napoli : Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile sui contagi di oggi - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 20 SETTEMBRE: 15 MORTI, 1587 CASI POSITIVI, 937 GUARITI -