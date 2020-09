Coronavirus nel mondo. Positivo il ministro dell’Economia francese Le Maire (Di sabato 19 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 950mila morti. Stati Uniti, India e Brasile sono i paesi più colpiti, mentre in Europa e in Italia si teme la seconda ondata (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 19 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Donald Trump ha detto di aspettarsi che ci siano abbastanza dosi “per tutti gli AmericanI” entro aprile che che le prime dosi saranno distribuite subito dopo l’approvazione entro quest’anno. Il presidente Usa parla di “storico ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020), ultime notizie dal: tutte le news in tempo realeULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi difinora accertati nel: la pandemia ha provocato fin qui più di 950mila morti. Stati Uniti, India e Brasile sono i paesi più colpiti, mentre in Europa e in Italia si teme la seconda ondata (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dalsuldi oggi, sabato 19 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Donald Trump ha detto di aspettarsi che ci siano abbastanza dosi “per tutti gli AmericanI” entro aprile che che le prime dosi saranno distribuite subito dopo l’approvazione entro quest’anno. Il presidente Usa parla di “storico ...

