Sarah McBride | chi è la prima transgender che corre per il Senato americano

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 settembre 2020)è un’attivistaimpegnata in politica da anni. Ma adesso ha fatto un passo in più: ha vinto lerie del partito democratico nello stato del Delaware erà quindi per entrare nelstatunitense nel corso delle elezioni di novembre. E per questo motivo potrebbe essere lasenatricedella storia degli Stati Uniti. Le 4 candidate democratiche alla Casa Bianca sfoglia la gallery ...