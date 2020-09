Lezioni nella Natura, responsabilizzazione e robotica: promossa la riapertura post lockdown delle scuole costruite Tangenziale Esterna SpA (Di venerdì 18 settembre 2020) La riapertura della scuole al tempo del post lockdown da Covid-19, che qualche bocciatura ha evidenziato nel Paese, vede, invece, promossi a pieni voti gli istituti realizzati grazie agli 8,2 milioni di euro erogati, come compensazione ai Comuni lambiti da A58-TEEM, dalla Concessionaria nell’ottica di contribuire all’ammodernamento del sistema educativo lombardo. «Tuttoscuola» e altri portali specializzati assegnano, infatti, dieci e lode alla prima settimana di ripresa dell’attività in presenza dell’IC «Ungaretti» e della Materna «Umberto I» di Melzo. Giudizio analitico: al rientro nelle aule, gli 800 allievi non hanno trovato solo distanziamento, mascherine e banchi monoposto ma anche Lezioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladellaal tempo delda Covid-19, che qualche bocciatura ha evidenziato nel Paese, vede, invece, promossi a pieni voti gli istituti realizzati grazie agli 8,2 milioni di euro erogati, come compensazione ai Comuni lambiti da A58-TEEM, dalla Concessionaria nell’ottica di contribuire all’ammodernamento del sistema educativo lombardo. «Tuttoscuola» e altri portali specializzati assegnano, infatti, dieci e lode alla prima settimana di ripresa dell’attività in presenza dell’IC «Ungaretti» e della Materna «Umberto I» di Melzo. Giudizio analitico: al rientro nelle aule, gli 800 allievi non hanno trovato solo distanziamento, mascherine e banchi monoo ma anche...

