"Siamo ancora troppo scossi": la famiglia Gaglione annulla la conferenza stampa (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"ancora fortemente scossi". I genitori di Maria Paola Gaglione ci ripensano e annullano la conferenza stampa fissata per stamattina a Caivano. "Non sono ancora in grado di affrontare pubblicamente certi argomenti e a distanza di così poco tempo" ha spiegato l'avvocato rinviando l'incontro coi media. L'articolo "Siamo ancora troppo scossi": la famiglia Gaglione annulla la conferenza stampa proviene da Anteprima24.it.

