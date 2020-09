"Salvarla era un obbligo". Ma la vittima lo sfregia: dopo i calci in faccia, altra vergogna contro l'anziano pestato a Vicenza (Di giovedì 17 settembre 2020) Ora parla Vittorio Cingano, il 73enne preso a pugni e calci in faccia dallo spacciatore di origine ungherese a Vicenza. Si parla del video che ha sconvolto l'Italia: il pensionato che interviene per difendere la fidanzata che il bruto stava tenendo per il collo e questo che aggredisce il signore con una violenza selvaggia, orribile, terrificante. Vittorio ha rischiato grossissimo. "Lo so. Ma non c'era scelta: era mio dovere intervenire", spiega in un'intervista al Corriere del Veneto. L'aggressore, un 25enne, per inciso è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa. Le immagini del video parlano da sole. Eppure per Carolina, la fidanzata del balordo, di 31 anni, "Alberto non ha fatto niente". Alberto, ovviamente, è la bestia che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Ora parla Vittorio Cingano, il 73enne preso a pugni eindallo spacciatore di origine ungherese a. Si parla del video che ha sconvolto l'Italia: il pensionato che interviene per difendere la fidanzata che il bruto stava tenendo per il collo e questo che aggredisce il signore con una violenza selvaggia, orribile, terrificante. Vittorio ha rischiato grossissimo. "Lo so. Ma non c'era scelta: era mio dovere intervenire", spiega in un'intervista al Corriere del Veneto. L'aggressore, un 25enne, per inciso è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa. Le immagini del video parlano da sole. Eppure per Carolina, la fidanzata del balordo, di 31 anni, "Alberto non ha fatto niente". Alberto, ovviamente, è la bestia che ha ...

