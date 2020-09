Roger Federer, nuovo spot pubblicitario: lo svizzero canta i Beatles (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) nuovo spot pubblicitario per Roger Federer, che sa sempre come tenersi impegnato in attesa del ritorno in campo previsto a inizio 2021. Lo svizzero sta proseguendo il recupero dopo le operazioni al ginocchio, ma intanto si diletta anche nel canto. Federer infatti è stato immortalato nello spot di uno dei suoi tanti partner commerciali mentre canta “With a little help from my friends”, canzone dei Beatles. Il VIDEO Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020)per, che sa sempre come tenersi impegnato in attesa del ritorno in campo previsto a inizio 2021. Losta proseguendo il recupero dopo le operazioni al ginocchio, ma intanto si diletta anche nel canto.infatti è stato immortalato nellodi uno dei suoi tanti partner commerciali mentre“With a little help from my friends”, canzone dei. Il

