Palazzo Chigi sul Recovery Fund: “Senza taglio delle spese, aumento del debito” (Di giovedì 17 settembre 2020) Le Linee guida per il piano nazionale ripresa inviate ieri al Parlamento parlano chiaro: l’accesso al Recovery Fund potrebbe richiedere un taglio netto delle spese, prestando attenzione al debito. A spiegarlo era stato lo stesso ministro dell’Economia in un’audizione in Parlamento: “Il supporto europeo serve per finanziare pacchetti di investimenti e riforme. Non può consistere … L'articolo Palazzo Chigi sul Recovery Fund: “Senza taglio delle spese, aumento del debito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Le Linee guida per il piano nazionale ripresa inviate ieri al Parlamento parlano chiaro: l’accesso alpotrebbe richiedere unnetto, prestando attenzione al debito. A spiegarlo era stato lo stesso ministro dell’Economia in un’audizione in Parlamento: “Il supporto europeo serve per finanziare pacchetti di investimenti e riforme. Non può consistere … L'articolosul: “Senzadel debito” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi Palazzo Chigi ai ministri: «Se volete il Recovery dovete tagliare le spese» Il Messaggero Calcio sottovuoto e per la serie A è allarme incassi: -250 milioni

Appuntamento il 25 settembre, o al più tardi entro il 29. Sono quelle le date in cui il Cts esaminerà il dossier stadi come anticipato dal premier Giuseppe Conte, al numero uno della Figc, Gabriele Gr ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - Mercati: Fed: niente rialzi dei tassi almeno fino al 2023. Bank of America: 'E' tech paranoia', record del settore (Il Sole 24 Ore, pag. 17) Banche: Vis ...

Proroga stato di emergenza fino al 31 dicembre: Conte ci sta pensando?

Lo stato di emergenza a luglio è stato prorogato fino al 15 ottobre: iniziano a circolare le prime voci di un Giuseppe Conte che, per continuare ad affrontare al meglio l’emergenza coronavirus, sarebb ...

