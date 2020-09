A Uomini e Donne arriva il sosia di Stefano De Martino (FOTO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Un corteggiatore somiglia molto a Stefano De Martino Da un paio di settimane nel pomeriggio di Canale 5 ha preso il via Uomini e Donne con la sua 25esima stagione. Il dating show di Maria De Filippi è andato a sostituire la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nella nuova versione, ovvero Trono classico e over fuso, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno notato una certa somiglianza di uno dei corteggiatori a Stefano De Martino. Talmente sono uguali che inizialmente il pubblico ha pensato che l’ex di Belen Rodriguez fosse ospite nella trasmissione targata Fascino. Moreno Napoli e la notevole somiglianza col ballerino napoletano Nella nuova edizione di Uomini e Donne, nella platea ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) Un corteggiatore somiglia molto aDeDa un paio di settimane nel pomeriggio di Canale 5 ha preso il viacon la sua 25esima stagione. Il dating show di Maria De Filippi è andato a sostituire la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nella nuova versione, ovvero Trono classico e over fuso, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno notato una certa somiglianza di uno dei corteggiatori aDe. Talmente sono uguali che inizialmente il pubblico ha pensato che l’ex di Belen Rodriguez fosse ospite nella trasmissione targata Fascino. Moreno Napoli e la notevole somiglianza col ballerino napoletano Nella nuova edizione di, nella platea ...

