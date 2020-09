Non è La Rai | ricordate Romina Mondello? Eccola oggi a 46 anni FOTO

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 16 settembre 2020)è stata una dei volti più amati della famosissima Non è la Rai. Dopo aver partecipato a Miss Italia,si dedicò al programma che la rese celebre. Negli, la donna si è cimentata anche nei pd’attrice per la televisione. Adesso ha 46. Ma com’è diventatae cosa sta … L'articolo Non è La Rai,a 46proviene da www.meteoweek.com.