Calciomercato Juventus, svolta da Madrid: accordo a zero (Di mercoledì 16 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – svolta in arrivo per la Juventus e il suo Calciomercato? L’accordo a parametro zero sembra essere stato trovato e Fabio Paratici, insieme all’intera dirigenza bianconera, adesso dovrebbe guardarsi attorno per definire le prossime mosse. Non mancano mai in ottica mercato della Juve le grandi occasioni per quanto riguarda i top player in scadenza. La società torinese, infatti, negli anni ci ha abituati a grandi affari gratis ad effetto, come per esempio quello per Paul Pogba oppure per lo stesso nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo, passato all’epoca dal Milan alla Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) NEWSin arrivo per lae il suo? L’a parametrosembra essere stato trovato e Fabio Paratici, insieme all’intera dirigenza bianconera, adesso dovrebbe guardarsi attorno per definire le prossime mosse. Non mancano mai in ottica mercato della Juve le grandi occasioni per quanto riguarda i top player in scadenza. La società torinese, infatti, negli anni ci ha abituati a grandi affari gratis ad effetto, come per esempio quello per Paul Pogba oppure per lo stesso nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo, passato all’epoca dal Milan alla Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. LEGGI ANCHE:, ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… - GuruJuve : Un mio ex collega di lavoro conosce una persona molto vicina ad Andrea Agnelli. Però non mi dice nulla. #calciomercato #Juventus - giovamirco : #Khedira a sorpresa ?? rientra in gruppo ..... io ?? #calciomercato #Juventus -