Ufficiale | Ascoli per la porta arriva Sarr

(Di martedì 15 settembre 2020) L'ha ufficializzato attraverso il proprio sito internet, l'acquisto in prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto, dal Bologna del portiere Moumhamadou. Questo il comunicato del club: L'Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l'accordo con il Bologna per l'acquisizione temporanea con opzione e contro opzione del portiere Moumhamadou. Nato il 5 gennaio 1997 a Kaolack in Senegal,è cresciuto nel settore giovanile emiliano, ha militato in Serie C nelle file del Prato e dell'Alma Juventus Fano. Al neo bianconero, che vestirà la maglia n. 45, il benvenuto del Club di Corso Vittorio.