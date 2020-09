Doccia hot al Grande Fratello Vip: Morra, Enock, Andrea Zelletta e Dayane Mello (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) Prime docce hot nella Casa del Grande Fratello Vip. A favore di camera, mostrando i muscoli scolpiti, abbiamo ritrovato Massimiliano Morra (fresco di rivelazioni) Enock e Andrea Zelletta. Per quanto riguarda le donne, invece, ad aprire le danze ci ha pensato Dayane Mello. Doccia hot al Grande Fratello Vip Proprio ieri sera si sono aperte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 settembre 2020) Prime docce hot nella Casa delVip. A favore di camera, mostrando i muscoli scolpiti, abbiamo ritrovato Massimiliano(fresco di rivelazioni). Per quanto riguarda le donne, invece, ad aprire le danze ci ha pensatohot alVip Proprio ieri sera si sono aperte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Doccia hot Tina Turner e David Bowie, il sushi, la doccia e le rivelazioni 'hot' Tiscali.it Dayane Mello, doccia bollente al GF Vip: gambe e lato B in mostra

Grande Fratello VIP 5: è di Dayane Mello la prima doccia bollente

DAYANE MELLO/ Ingresso hot al GF VIP 5: “in giro nuda nella Casa, è la mia natura”

