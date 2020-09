Sentenze pilotate al Consiglio di Stato, condannato a 11 anni per corruzione in atti giudiziari il giudice Russo (Di lunedì 14 settembre 2020) I giudici del Tribunale di Roma hanno condannato a 11 anni di carcere il giudice del Consiglio di Stato, Nicola Russo, per l’accusa di corruzione in atti giudiziari per avere pilotato almeno tre Sentenze dello stesso Consiglio (leggi l’articolo). La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo. I giudici hanno, inoltre, dichiarato estinto il rapporto di Russo con la pubblica amministrazione e disposto un risarcimento di 100 mila euro in favore della Presidenza del Consiglio, costituitasi parte civile, e di oltre 64 mila in favore dell’amministrazione giudiziaria a titolo di riparazione pecuniaria. Attualmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) I giudici del Tribunale di Roma hannoa 11di carcere ildeldi, Nicola, per l’accusa diinper avere pilotato almeno tredello stesso(leggi l’articolo). La procura aveva chiesto una condanna a 7e mezzo. I giudici hanno, inoltre, dichiarato estinto il rapporto dicon la pubblica amministrazione e disposto un risarcimento di 100 mila euro in favore della Presidenza del, costituitasi parte civile, e di oltre 64 mila in favore dell’amministrazionea a titolo di riparazione pecuniaria. Attualmente ...

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I giudici della II sezione penale di Roma hanno condannato a 11 anni di carcere il giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo (ora sospeso) per l'accusa di corruzione in atti ...

