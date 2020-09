UFFICIALE – Riccardo Burgio è un nuovo calciatore dell’Avellino (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Us Avellino comunica di aver raggiunto con l’Atalanta l’accordo per il trasferimento in biancoverde, a titolo temporaneo, del calciatore Riccardo Burgio. Nato a Magenta (MI) il 5 maggio 2001, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili dell’Inter prendendo parte, nelle ultime due stagioni, al campionato Primavera 1 ed alla Uefa Youth League. “E’ un ragazzo di assoluta prospettiva – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – Si tratta di un giovane duttile che si è fatto valere anche in campo internazionale con numerose presenze nella Youth League. Le sue qualità aumentano il tasso tecnico della nostra squadra. Sono felice che il suo esordio in un campionato professionistico avverrà con la maglia ... Leggi su anteprima24

capitanfooturo : @_Cotu E vabbè stavo scrivendo la stessa cosa... Riccardo ti nomino mio portavoce ufficiale. Stipendio modico in comode rate bicentenarie... - PisaSC : ?? UFFICIALE ?? Riccardo Perazzolo alla Paganese - NewsTuttoC : UFFICIALE - Viterbese, preso il portiere Riccardo Daga - SalernoSport24 : ?? Paganese, ufficiale: arriva dal Pisa il difensore Riccardo Perazzolo - - Paganesemania : La Paganese ha ingaggiato il classe 2000, Riccardo Perazzolo, in prestito dal Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Riccardo UFFICIALE - Riccardo Burgio è un nuovo calciatore dell'Avellino anteprima24.it H-Farm, apre il Campus della Silicon Valley veneta

H-Farm, nata nel 2005 come incubatore di startup e quotata in Borsa dal 2015, ha oggi un progetto più ambizioso: formare gli innovatori del futuro e creare un ecosistema con le aziende. Martedì 8 il v ...

RICCARDO GUARNIERI/ Il Cavaliere di Uomini e Donne e Ida Platano stanno insieme?

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sbarca su Rai Uno: oggi è ospite di “C’è tempo per…”. Ma il Cavaliere e Ida Platano stanno ancora insieme? Riccardo Guarnieri ha fatto sentire la sua assenza: il r ...

H-Farm, nata nel 2005 come incubatore di startup e quotata in Borsa dal 2015, ha oggi un progetto più ambizioso: formare gli innovatori del futuro e creare un ecosistema con le aziende. Martedì 8 il v ...Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sbarca su Rai Uno: oggi è ospite di “C’è tempo per…”. Ma il Cavaliere e Ida Platano stanno ancora insieme? Riccardo Guarnieri ha fatto sentire la sua assenza: il r ...