Dalla Sicilia al Lazio, 11 migranti terminano la quarantena: per loro scatta l’espulsione dall’Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) È terminata la quarantena per i migranti arrivati il 28 luglio da Agrigento e ospitati presso la struttura di Cori (LT), in Via dei Padri Trinitari, per i quali è stato attuato un accorto servizio di vigilanza fissa, sotto l’egida della Prefettura di Latina, ad opera della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e che ha comportato anche l’impiego di Reparti di rinforzo. Gli stranieri hanno tutti ultimato il periodo di sorveglianza fiduciaria e sono stati sottoposti, in due distinti momenti, al previsto tampone orofaringeo per la ricerca del virus da Covid-19 a cura di personale sanitario dell’ASL di Latina, che ha avuto esito negativo. Di essi, nella giornata di ieri la Questura ha ultimato le operazioni necessarie all’espulsione dal territorio nazionale di n. 11 cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

