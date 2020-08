Regaliamo soldi a chi vuole la sharia (Di giovedì 20 agosto 2020) Vi ricordate la favola di Pinocchio e i due personaggi inventati da Collodi: un gatto imbroglione che fa finta di essere cieco per colpa dello studio, ed una volpe che per lo stesso motivo zoppica? Con l'intervento dei due fenomeni in gita tunisina (i ministri degli Esteri e dell'Interno Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese) forniti di merenda al sacco e undici milioni di euro nascosti nei panini, è il caso di aggiornare per l'occasione la fiaba di antica memoria. Siamo di fronte a due gatti dalla vista disastrata – non certo per un eccesso di studio e di preparazione – e nessuna volpe che possa intercedere per loro con la sua notoria astuzia. Questi due fenomeni consegnano al governo di Tunisi, e specificamente negli artigli di Kaïs Saïed, presidente della Repubblica, e di Rachid Ghannouchi, leader dei Fratelli musulmani e presidente ... Leggi su iltempo

