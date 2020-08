Ferragosto 2020, gli eventi in Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto 2020, tutti gli eventi in Italia da Nord a Sud Anche quest’anno torna il Ferragosto, un’usanza di origini pagane poi acquisita dalla religione cattolica che celebra l’Assunzione in cielo di Maria. La centenaria tradizione agostana quest’estate si scontrerà però con le regole imposte dall’emergenza Coronavirus e con la curva epidemica in leggere risalita negli ultimi giorni in Italia, che ha imposto una stretta alla movida in varie Regioni, dalla Sicilia all’Emilia Romagna, e portato all’annullamento di diversi eventi. Ma anche quest’anno non mancheranno le occasioni per celebrare la ricorrenza, seppur in modo diverso. Vediamo allora come festeggiare il Ferragosto ... Leggi su tpi

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, nella giornata di #Ferragosto, su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia ?? L'allerta meteo-idr… - Agenzia_Ansa : #Ferragosto con le regole anti-covid. Emilia Romagna e Veneto dimezzano la capienza delle #discoteche, mascherina o… - LaStampa : Il ministro: «Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano… - salernonotizie : Ferragosto a Salerno: assembramenti e falò sulla spiaggia a Pastena - LuinoNotizie : Contrasto d’agosto in riva al #lagoMaggiore, la foto è di #ElenaDeVincenti. Vi auguriamo una buona giornata di… -