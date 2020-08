Di Maio giura fedeltà e amore eterno al Pd: «Il mondo è cambiato, insieme stiamo bene» (Di sabato 15 agosto 2020) «Siamo entrati in una nuova era». Così il ministro degli Esteri Luigi Maio, in un’intervista a La Stampa spiega in pompa magna perché la svolta di ieri nel M5S è una rivoluzione. Mostrando chiaramente quanto valga la sua parola e dimenticando come la pensava sul limite del doppio mandato. M5S alleato col Pd? «Si è aperto un percorso per le elezioni amministrative, sulla base di un lavoro che stiamo portando avanti al governo centrale. Credo faccia parte della naturale evoluzione delle cose, dopo di che sono i territori che debbono essere ascoltati, le persone che ci mettono la faccia e che spendono energie», dice Di Maio. Di Maio: «Per le comunali spero in un’intesa complessiva» E poi aggiunge: «I nostri iscritti hanno chiaramente ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Di Maio giura fedeltà e amore eterno al Pd: «Il mondo è cambiato, insieme stiamo bene» - Wleimmersioni : RT @MarleyBrandy: #Rousseau Qua si vola altissimo. Di Maio giura che mai si cambierà la reola dei due mandati e che i giornalisti che lo af… - MassimoSilla_ : RT @MarleyBrandy: #Rousseau Qua si vola altissimo. Di Maio giura che mai si cambierà la reola dei due mandati e che i giornalisti che lo af… - LetMeKnowRiot : RT @MarleyBrandy: #Rousseau Qua si vola altissimo. Di Maio giura che mai si cambierà la reola dei due mandati e che i giornalisti che lo af… - MarleyBrandy : #Rousseau Qua si vola altissimo. Di Maio giura che mai si cambierà la reola dei due mandati e che i giornalisti che… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio giura Zingaretti esulta: Conte (e la Raggi) all'angolo ilGiornale.it Zingaretti esulta: Conte (e la Raggi) all'angolo

Ma bisogna capire per chi. Il leader Pd (che giura: nessuna ricaduta sul Campidoglio, «mai con la Raggi, dopo questi cinque anni drammatici»), ha lavorato sottotraccia per settimane con Gigino Di Maio ...

Il futuro del M5S passa per Rousseau, Di Maio benedice Raggi e alleanze

AGI - Le scelte future del Movimento 5 Stelle su alcuni punti cruciali, ma anche identitari, passa per un voto sulla piattaforma Rousseau, mentre i pentastellati e il Pd seppelliscono l'ascia di guerr ...

Ma bisogna capire per chi. Il leader Pd (che giura: nessuna ricaduta sul Campidoglio, «mai con la Raggi, dopo questi cinque anni drammatici»), ha lavorato sottotraccia per settimane con Gigino Di Maio ...AGI - Le scelte future del Movimento 5 Stelle su alcuni punti cruciali, ma anche identitari, passa per un voto sulla piattaforma Rousseau, mentre i pentastellati e il Pd seppelliscono l'ascia di guerr ...