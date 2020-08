Barcellona-Bayern Monaco 2-8, Goretzka: “Messi? Non mi ha fatto male vederlo così, mi sono divertito” (Di sabato 15 agosto 2020) Nonostante non sia riuscito a trovare la via della rete nella goleada del Bayern Monaco, che nel match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/2020 ha travolto il Barcellona per 8-2, Leon Goretzka è stato indubbiamente uno dei migliori in campo. Tuttavia, il centrocampista tedesco non ha fatto parlare di sé solamente per la sua prestazione, ma anche per le sue parole al termine del match. “Non mi ha fatto male vedere Messi in quel modo a fine partita. A dir la verità è stata una serata che mi ha divertito parecchio. Serviranno alcuni giorni per metabolizzare quanto accaduto“. Leggi su sportface

