Alberto Matano dopo il silenzio di questi mesi finalmente risponde alla accuse della Cuccarini: “Si, è vero l’ho fatto” (Di sabato 15 agosto 2020) La “Vita in diretta estate” condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi sta continuando a riscuotere un grande successo di pubblico. I due conduttori piacciono perché sono estremamente freschi e simpatici sia singolarmente che insieme. I telespettatori da casa notano la differenza tra questa coppia, sempre sorridente e affiatata e quella composta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, anche se non ha fatto trasparire tutte le tensioni che c’erano, era, comunque , più fredda e impostata. Le tensioni esplose dopo la fine della stagione Le tensioni tenute sopite durante tutta la stagione, sono esplose poco prima della messa in onda dell’ultima puntata quando Lorella Cuccarini ha reso pubblica la lettera, ormai divenuta ... Leggi su baritalianews

TerryEmpyre : RT @tempoweb: Matano-Cuccarini riesplode il caso Il giornalista si difende: 'Ha inventato tutto' - iamblueyes_ : RT @zapper_it: #AlbertoMatano risponde alle accuse di maschilismo della sua ormai ex collega #LorellaCuccarini, e parla della prossima ediz… - fseviareggio : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Alberto Matano: “Maschilista io? Surreale” [di SILVIA FUMAROLA] - MazzaliVanna : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Alberto Matano: “Maschilista io? Surreale” [di SILVIA FUMAROLA] - zazoomblog : La vita in diretta Alberto Matano: ‘Maschilista io? Surreale’ - #diretta #Alberto #Matano: -