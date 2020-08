Tutto il mondo preoccupato per l'andamento del mercato del lavoro (Di venerdì 14 agosto 2020) Per garantire i livelli di occupazione in Italia, c'è bisogno di una visione. Le riforme strutturali non possono più attendere. E occorre ristrutturare la Pubblica amministrazione. Nell'attesa di vedere comparire il Dl Agosto e di comprendere le intenzioni del Governo riguardo al Recovery Fund, i dati economici indicano con sempre maggiore chiarezza che l'uscita dalla crisi Covid-19 sarà lunga e complessa ed escludono una rapida ripresa delle attività. Lo hanno confermato i dati sulla produzione industriale di giugno che hanno registrato una crescita del 9% comparata a un aumento atteso sopra il 10%. Lo confermano le analisi che arrivano dal sistema delle banche centrali americane, che segnalano come le perdite di molte posizioni lavorative potrebbero essere irreversibili e come alcune professioni potrebbero essere destinate a scomparire (in particolare ... Leggi su panorama

Courmayeur, 12 ago. (askanews) – Si è svolta in Val Ferret, in Val d’Aosta, nei giorni scorsi, la prima esercitazione aerea congiunta tra Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco con il nuovo elicottero ...

Sono drammatiche le immagini della marea nera che, ora dopo ora, si allarga sempre più attorno all'isola di Mauritius, fino a pochi giorni fa considerata tra i luoghi più ameni, incontaminati e paradi ...

