Roma, il vicesindaco Luca Bergamo critica la Raggi: “Sulla ricandidatura sbaglia, così fa un favore alla destra” (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, il vicesindaco Luca Bergamo: “Raggi sbaglia sulla sua ricandidatura” “La Raggi sbaglia sulla sua ricandidatura”: a dirlo non è una persona qualsiasi, ma bensì il vicesindaco di Roma Luca Bergamo in un’intervista al Corriere della Sera. Nella giorno in cui gli iscritti del M5S hanno votato a favore dello stop dei due mandati, dando dunque il via alla ricandidatura della Raggi, Bergamo afferma che “così si rischia di fare un favore alla destra”. Sulla scelta ... Leggi su tpi

