Che fine ha fatto Ronaldo? Oggi a 35 anni ingrassato dopo la malattia [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima di Cristiano nel mondo del calcio c’era lui: Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, anche conosciuto come ‘Fenomeno‘. Nato a Rio de Janiero nel 1976, Ronaldo è stato definito uno tra i migliori calciatori della storia. Ecco cosa fa Oggi e come lo ritroviamo. Ronaldo Oggi FOTO Definito uno dei migliori attaccanti della sua generazione, Ronaldo Luís Nazário de Lima, o più semplicemente Ronaldo, ha trascorso la sua infanzia nel suo paese d’origine, il Brasile. I suoi esordi sono avvenuti con la maglia del Psv prima e del Barcellona poi. In Italia ha vestito la maglia dell’Inter e del Milan. In mezzo la parentesi con il Real ... Leggi su velvetgossip

Dopo il ritiro, ha fondato la “9ine Sport & Entertainment”, una società che si occupa di curare l’immagine degli sportivi brasiliani, calciatori e non. Inoltre, l’ex Pallone d’Oro è ...

