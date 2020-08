Svelato anche il terzo furbetto: è Marco Rizzone, del Movimento 5 Stelle (Di giovedì 13 agosto 2020) A poche ore dall’audizione del presidente dell’Inps Pasquale Tridico in Commissione Lavoro alla Camera, arriva anche il nome del terzo deputato che ha chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro previsto per sostenere i lavoratori autonomi durante l’epidemia di Coronavirus. Come da anticipazione si tratta di un eletto tra le liste del Movimento 5 Stelle: Marco Rizzone. A darne notizia è il capo politico del Movimento, Vito Crimi: «In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al collegio dei probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione». Chi è ... Leggi su open.online

Nel 2019 ha dichiarato un reddito di 74.995 euro e il possesso di diverse azioni, da Enel a Leonardo, Pirelli ed Eni. Laurea in finanza e dottorato… Leggi ...

