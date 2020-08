Hockey su ghiaccio, Mondiali Minsk a rischio per le tensioni in Bielorussia (Di giovedì 13 agosto 2020) Il campionato mondiale top division del 2021 di Hockey su ghiaccio potrebbe essere a rischio. La rassegna iridata è in programma dal 21 maggio al 6 giugno in Bielorussia alla Minsk Arena, ma le ultime tensioni sociali nel paese ex sovietico scaturite dalla rielezione con maggioranza bulgara di Alexander Lukashenko potrebbero costringere la federazione internazionale (Iihf) a revocare l’assegnazione spostando la sede altrove: “Il presidente dell’Iihf Renè Fasel valuterà la situazione tra due settimane anche in base alla situazione che si verrà a creare”, spiegano dai piani alti. Leggi su sportface

Lo scorso 12 agosto il Consiglio Federale della Svizzera ha autorizzato lo svolgimento dal 1° ottobre degli eventi che coinvolgono più di 1.000 persone. Una decisione rilevante in tempi di pandemia, a ...

Ad ottobre cadrà il limite di 1'000 spettatori

Nella seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di prorogare fino al 30 settembre il divieto per le manifestazioni con più di 1'000 persone, che sarebbe dovuto scadere il 31 agosto. A partire dal ...

