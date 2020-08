Giuseppe Povia esterna i sui dubbi sul vaccino anti covid “non dicono che….” (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Esprime i suoi dubbi sul vaccino sviluppato da Moderna per il coronavirus Giuseppe Povia, il cantante sottolinea come non ci siano riscontri sui dati forniti Torna a far parlare Giuseppe Povia con i suoi VIDEO e stavolta ha espresso la sua sui vaccini. In particolare, in un suo VIDEO ha parlato senza peli sulla lingua del vaccino sviluppato da Moderna per frenare il coronavirus. Il cantante ha anche affrontato tematiche economiche, soprattutto riguardanti l’euro e ha specificato che non ha alcuna intenzione di parlare di complotti. Povia ha infatti sottolineato che il suo non vuole essere un VIDEO contro i vaccini, ma vuole però ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Povia Giuseppe Povia esterna i sui dubbi sul vaccino anti covid “non dicono che….” (VIDEO) Kontrokultura Povia, attacco frontale al governo e ai buonisti: «Siamo gestiti da dementi e fanno solo cazz***»

Non le manda a dire, Giuseppe Povia. Continua a “sparare” bordate contro il governo giallorosso e l’ipocrisia buonista e di sinistra che si allarga a macchia d’olio. Snocciola, una dopo l’altra, le ri ...

