Sallusti sostiene che Grillo abbia avallato la ricandidatura di Virginia Raggi per punirla (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’editoriale pubblicato sull’edizione di oggi de Il Giornale esprime tutta la soddisfazione di Alessandro Sallusti per la ricandidatura (la terza, dopo quelle del 2013 e del 2016) di Virginia Raggi alla poltrona di sindaco di Roma. Secondo il direttore, infatti, questa mossa apre scenari molto interessanti davanti agli occhi del centrodestra, che ancora deve trovare un accordo sul suo candidato per la corsa al Campidoglio. Sallusti contro Virginia Raggi sottolinea anche un’ipotesi: Beppe Grillo ha avallato questa decisione per punire la sindaca uscente. LEGGI ANCHE > Grillo appoggia la ricandidatura della Raggi: «Daje!» Il direttore de Il Giornale ... Leggi su giornalettismo

Alessandro Sallusti e i sentimenti. Non capita spesso di sentirlo parlare d’amore ma nel salotto di Pierluigi Diaco a Io e Te si è lasciato andare a un messaggio d’amore: “Da quattro anni condividiamo ...

