Covid, il Ministero della Salute alle Regioni: «Preparate scorte e posti letto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sul Messaggero il documento inviato dal Ministero della Salute alle Regioni in previsione dell’autunno e della recrudescenza o meno dell’epidemia di Covid. Si intitola “Elementi di preparazione e risposta a Covid-19 nella stagione autunno-invernale” e prevede quattro possibili scenari. Il numero 1 è il più ottimista e prevede che in autunno e in inverno l’epidemia prosegua con i numeri attuali e con focolai localizzati. In quel caso, il sistema sanitario nazionale non avrà problemi a reggere. Il numero 4 è il più pessimista: “prevede che l’epidemia vada fuori controllo, nelle Regioni l’Rt superi costantemente l’1,5 anche a causa dell’effetto ... Leggi su ilnapolista

Lieve calo dei contagi - con l'indice Rt nel Lazio che scende a 0,99, poco sotto la soglia dell'1 - ma aumenta l'allarme dalle spiagge e dai luoghi di vacanza, sempre più affollati, e da chi rientra

