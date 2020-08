Covid-19, usa tanga al posto della mascherina: arrestato noto imprenditore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una mossa geniale che gli è costato l’arresto: John McAfee, noto imprenditore ha ben pensato di mettere un tanga per usarlo come mascherina È John McAfee il genio del giorno. Il suo cognome non vi sarà sconosciuto perché è presente su – quasi – tutti i vostri computer. Ebbene sì, si tratta proprio del programmatore … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Coronavirus, Usa: scuole come “cavie” nella gestione del Covid. È caos sulle regole e i prof non vogliono tornare i… - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - fattoquotidiano : La seconda ondata della pandemia in Europa non accenna a rallentare. Ecco cosa sta accadendo fuori dall'Italia - FonteUfficiale : Uno studio condotto nel Regno Unito e negli Usa evidenzia una relazione tra l’altezza di una persona e la diagnosi… - MarySpes : RT @gzibordi: la società USA al momento al top nella corsa al vaccino, MODERNA, $MRNA vuole iniettare del RNA in modo che le tue cellule cr… -